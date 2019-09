‘DEM não apoia nenhuma forma de CPMF, independentemente do nome’, diz ACM Neto

Nem com reza A insistência de alas da equipe econômica de flertar com um imposto nos moldes da CPMF recrudesceu a resistência de setores do Congresso ao tema. “O DEM não vai apoiar nenhuma forma de CPMF, independentemente do nome que apareça. Isso é posição fechada e definitiva do partido”, avisa o presidente da sigla, ACM Neto.

Com as próprias mãos Por iniciativa de Orlando Silva (PC do B-SP), a Câmara criou um canal de combate a fake news. A Casa vai disponibilizar um número para quem tiver dúvidas e uma equipe de checagem dirá se o material é verdadeiro ou falso, apresentando indícios.

