CPI convoca empresários que prestaram serviços à campanha de Bolsonaro; WhatsApp e YouTube foram chamados

A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga fake news aprovou, nesta quarta (25), requerimentos de convocação de empresas e pessoas que prestaram serviços para a campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018.

Representantes das quatro firmas citadas em reportagens da Folha sobre o envio em massa de mensagens por WhatsApp foram convocados. São elas: Quickmobile, Croc Services, SMS Market e Yacows. A CPMI convocou ainda os responsáveis pelas empresas CA Ponte e Enviawhatsapp.

O representante do WhatsApp no Brasil também foi convocado pela CPMI, assim como os de Facebook, Twitter, Google e YouTube.

Rebecca Félix da Silva Ribeiro Alves, que hoje é assessora do Palácio do Planalto, também foi convocada. Ela trabalhou durante a campanha na casa do empresário Paulo Marinho, que à época apoiava Bolsonaro.

Recentemente, em entrevista à GloboNews, Marinho disse que o local acabou servindo para o disparo de informações falsas.

O esquema de compra de pacotes de envios de mensagens em massa por empresários que apoiavam Jair Bolsonaro foi revelado pela Folha em outubro do ano passado. A campanha do presidente nunca admitiu irregularidades e os citados na reportagem também negaram ter patrocinado o disparo de mensagens.

A prática é ilegal, já que a lei eleitoral veda doação empresarial a campanhas.

Após a revelação, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) abriu investigação, que nunca deu um passo significativo ou avançou sobre empresas e testemunhas-chave do procedimento.

Depois, o jornal obteve depoimentos prestados à Justiça por ex-funcionários de uma dessas empresas que apontavam o uso de CPFs fraudados para a habilitação dos chips usados no disparo de mensagens em massa.

A CPMI também disparou convites a jornalistas. Da Folha, Patrícia Campos Mello e Rubens Valente.

Mello foi a repórter que revelou o esquema de disparo de mensagens em massa.

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) também foi chamado para falar do assunto.

Frota se elegeu pelo PSL, mas rompeu com Bolsonaro e migrou para o tucanato. Em entrevista ao programa Roda Viva, no fim de agosto, Frota admitiu que o disparo de fake news foi uma prática adotada na campanha.

Um representante do The Intercept Brasil também terá de comparecer à CPI. O site tem revelado mensagens trocadas por integrantes da Lava Jato. A convocação de representante do aplicativo Telegram está entre as aprovadas.

A lista de convocações foi uma vitória do PT e da oposição a Bolsonaro, autores da maioria dos pedidos de convocação.

Veja aqui a lista de requerimentos aprovados.

Leia mais notas do Painel aqui.