Ao priorizar questão climática, nova cúpula da UE aumenta pressão sobre o Brasil

Clima pesado Sinais recentes da nova cúpula da União Europeia, que assume em 1º de novembro, indicam aumento da pressão ambiental sobre o Brasil. Futura presidente da Comissão Europeia, braço executivo do bloco, a alemã Ursula von der Leyen destacou na semana passada que a questão climática estará “no coração do seu trabalho”. Já o Parlamento Europeu, que teve crescimento de ambientalistas, deve debater resolução cobrando redução do desmatamento em florestas tropicais.

Recado dado Em julho, antes da crise das queimadas na Amazônia, a UE já havia vinculado sua cooperação internacional a projetos com desflorestamento zero. O Brasil foi convidado a manifestar-se sobre o tema, mas ignorou a oportunidade. “Esse tipo de comunicado é observado por clientes e consumidores de produtos brasileiros”, diz Guilherme Athia, consultor brasileiro baseado em Bruxelas.

Em nome deles Deputados já se preparam para derrubar ao menos um dos vetos que o presidente Jair Bolsonaro fez à MP da Liberdade Econômica. Jerônimo Goergen (PP-RS), que relatou o texto na Câmara, quer retomar o que chama de imunidade burocrática das startups, prevista inicialmente na medida e barrada pelo presidente.

Em nome deles 2 Pela medida, as empresas poderiam testar produtos e inovações sem custos. “Ao vetar esse ponto, você restringe uma possibilidade de geração de riqueza e serviços”, critica.

Menos é mais Entidades liberais tentam incluir na reforma tributária um teto de arrecadação de impostos, similar à limitação que já existe hoje de gasto público. Uma emenda do deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) prevê a redução da carga tributária no país dos atuais 35% do PIB para 28% num prazo de dez anos.

Rédea curta O advogado paranaense Gustavo Kfouri, que já defendeu o PSL em diversas causas, será o coordenador-geral do CPAC, evento conservador americano que terá versão brasileira em outubro. É um aliado de estrita confiança do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), principal promotor do encontro.

Companheirada Membros de partidos de esquerda se encontram hoje na conferência São Paulo Sua, no Sindicato dos Engenheiros, para discutir uma agenda comum para a cidade, visando a eleição de 2020.

Desfalques 1 A perspectiva de aprovação da reforma da Previdência no Congresso provocou baixas no Conselho Superior do Ministério Público de SP, que tem entre suas atribuições definir a movimentação da carreira e a promoção de promotores. A mais recente aposentadoria é a do secretário do órgão, Augusto Rossini.

Desfalques 2 Dos 9 membros eleitos para o conselho, só 6 permanecem na instituição. Em média, 14 integrantes do MP-SP se aposentam por ano. Em 2019, o número já passou de 80.

Puxadinho 1 Uma articulação da bancada evangélica da Câmara de Vereadores de São Paulo tentou isentar a Igreja Universal do Reino de Deus da doação à prefeitura de um terreno de 17 mil m² para habitação popular. Trata-se de uma contrapartida pela regularização do Tempo de Salomão, firmada com a participação do Ministério Público no ano passado.

Puxadinho 2 A isenção seria incluída no projeto de anistia a imóveis irregulares. “Seria uma desmoralização para a Câmara e provocaria uma reação do Ministério Público”, diz o vereador Celso Jatene (PL).

Puxadinho 3 Em nota, a presidência da Câmara diz que não há possibilidade de a Universal ser incluída no texto, pois os únicos templos beneficiados são os que tiveram seus terrenos transformados em zonas de interesse social após a construção e poderão ser regularizados. Não é o caso do Templo de Salomão.

Rosa e azul Depois de chamar de “idiota e inútil” o projeto Escola sem Partido, o que desagradou parte de sua base na Câmara Municipal, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), deve fazer um afago aos conservadores. Ele quer tirar da educação infantil a abordagem sobre diversidade de gênero e sexual e deixar o tema apenas para a Educação de Jovens e Adultos.

TIROTEIO

A atitude dos petistas mostra como seguem intolerantes. Por isso, não voltarão tão cedo ao poder

Do vereador Fernando Holiday (DEM-SP) sobre o senador Humberto Costa (PT-PE) ter falado contra a exibição de filme do MBL no Recife