Salas de cinema do Recife recusam exibição de filme do MBL sobre impeachment

Passa amanhã Apoiadores do MBL no Recife tentaram exibir em salas de cinema o documentário do movimento sobre o impeachment de Dilma Rousseff (PT), “Não Vai Ter Golpe”. Receberam resposta negativa após revelarem qual seria o filme.

Aqui não A rede UCI respondeu não poder alugar a sala por não ser “atividade autorizada em nosso contrato de locação”. Já no Cinemark, um funcionário afirmou que a rede não exibe filmes políticos. A empresa, no entanto, declara que nenhum funcionário seu recusou o pedido.

