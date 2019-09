Além da Juíza Selma, Podemos mira outros parlamentares defensores da Lava Jato

Senso de oportunidade Com o PSL em conflito, o Podemos vê a chance de reforçar sua marca lavajatista. Além da filiação da senadora Juíza Selma (MT), está na mira Major Olímpio (SP), também defensor da CPI da Lava Toga. “Queremos parlamentares que tenham atuação independente e de combate à corrupção”, diz a presidente do partido, deputada Renata Abreu (SP).

À disposição O Podemos sonha ainda em filiar o ex-juiz Sergio Moro caso ele saia do Ministério da Justiça, oferecendo legenda para que ele concorra à Presidência em 2022. “Moro representa muito para o Brasil. Se ele viesse para o Podemos, seria uma honra”, afirma Abreu.

Filão O PRTB, do vice Hamilton Mourão, também está de olho no espólio do PSL. O deputado Júnior Bozzella (SP) foi sondado por Levy Fidelix, presidente da sigla, que indicou também querer conversar com Major Olímpio.

