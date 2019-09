Em pé de guerra, bancada do PSL discute de queda de líder à troca de presidente do partido

Armas em punho Naufragou a tentativa de Felício Laterça (PSL-RJ) de derrubar o líder do PSL da Câmara, Delegado Waldir (GO), mas a bancada de deputados da sigla segue em pé de guerra. Houve lavação de roupa suja em reunião na terça (10).

Segundas intenções É grande o grupo de deputados que questiona a liderança de Waldir, mas a suspeita de que Laterça articulou um abaixo-assinado para derrubá-lo só para depois tentar ficar com o posto fez os insatisfeitos recuarem da operação.

Não fica um O presidente do PSL, Luciano Bivar (PSL-PE), não escapa das queixas. Cerca de 10 deputados estudam meios de convocar uma assembleia para discutir a renovação da executiva com o objetivo de tirá-lo do comando da sigla.

