Moro manda PF investigar inclusão de homônimo de Helio Negão em apuração no Rio

O ministro Sergio Moro (Justiça) determinou que a Polícia Federal investigue a informação, revelada pelo Painel, de que o Helio Negão que é alvo de uma apuração da superintendência do órgão no Rio é, na verdade, um homônimo do deputado federal que é amigo e filiado ao partido de Jair Bolsonaro.

No ofício, endereçado à Direção Geral da PF, Moro pede a “imediata apuração dos fatos no âmbito administrativo e criminal, com a identificação dos responsáveis”. O ministro chega a dizer que houve “aparente inclusão fraudulenta do nome do Deputado Federal Hélio Negão em inquérito que tramita perante a Polícia Federal do Rio de Janeiro”.

As notas publicadas pelo Painel na segunda (9) informavam que a cúpula da PF já havia sido avisada de que o Helio Negão que é alvo de investigação da Superintendência do órgão no Rio seria, na verdade, um homem que já morreu, e não o deputado homônimo, amigo de Bolsonaro.

A informação despertou desconfiança de que tal a apuração só foi aberta para desgastar Ricardo Saadi, agora ex-superintendente da unidade do Rio. A cúpula da PF vê no caso Hélio Negão a movimentação de um grupo dentro do órgão que está interessado em assumir o comando da unidade no estado.

Leia mais notas do Painel aqui.