Integrantes do CNMP prometem desengavetar caso contra Deltan como resposta a recurso na Justiça

Cutucando com vara curta A ação de Deltan Dallagnol para suspender um julgamento contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público fez piorar o clima para o procurador no colegiado. Uma ala numerosa do órgão relata incômodo e chama de “inaceitável” a decisão judicial que retirou de pauta processo disciplinar que envolve o chefe da Lava Jato. Em resposta, na sessão desta terça (27), conselheiros defenderão um recurso contra a determinação e prometem desengavetar um outro caso que envolve Deltan.

Tiro de misericórdia Ministros de tribunais superiores avaliam que Deltan está mais suscetível a punições no colegiado. Além de ter provocado irritação ao enfrentar o conselho, o procurador perdeu apoio entre bolsonaristas, o que o deixa mais vulnerável.

Boca no trombone Deltan recorreu à Justiça e alegou não ter tido tempo para se defender no processo aberto por críticas feitas por ele a ministros do STF. O juiz Nivaldo Brunoni acatou o pedido.

Ação e reação Membros do CNMP fizeram chegar a Raquel Dodge provocação para que ela questione a decisão ou ao menos endosse recurso da Advocacia-Geral da União nesse sentido, em gesto aos conselheiros.

Sob pressão Nesta terça, o CNMP deve desarquivar outro processo contra Deltan. São grandes as chances de retomada de uma reclamação da senadora Kátia Abreu (PDT-TO) por vazamento de dados de uma delação premiada.

Brigou com um O corpo do Ministério Público Federal se uniu em defesa da procuradora dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, alvo de dois questionamentos feitos pelo PSL no CNMP. Uma carta a favor dela foi assinada por 335 colegas —entre eles, os ex-procuradores-gerais Claudio Fonteles e Rodrigo Janot.

Brigou com todos A carta defende a independência do órgão e afirma que a ação contra Duprat tem objetivo de “tolher o debate” sobre pautas caras a minorias. Em um dos casos, Duprat acionou o MEC contra uma nota enviada a escolas proibindo professores, pais e alunos de convocarem atos políticos em horário letivo.

De uma vez O texto que incluirá estados e municípios na reforma da Previdência será analisado na Comissão de Constituição e Justiça junto com o relatório de Tasso Jereissati (PSDB-CE). A ideia é acelerar o debate sobre o tema

Às armas O governo brasileiro decidiu reforçar o embate com Emmanuel Macron por prever que o presidente francês continuará usando o tema ambiental para impor dificuldades à finalização do acordo comercial Mercosul-União Europeia. Por isso, a estratégia é manter a guarda montada.

Dá um like Outro fantasma assombra diplomatas brasileiros que lidam com a crise ambiental. Eles temem que, dada a polêmica das falas de Jair Bolsonaro, delegações estrangeiras se retirem da Assembleia-Geral da ONU durante discurso do presidente, no dia 23.

Frente fria Não bastassem os europeus, o Brasil também sofre pressão de vizinhos. O parlamento do Mercosul aprovou resolução falando em estado de emergência. O ato foi puxado pelo PT, que tenta ampliar o desgaste de Bolsonaro.

Água na fervura A expectativa é baixa entre governadores da região amazônica que se reúnem com Bolsonaro nesta terça. A aposta é de uma repetição do proselitismo nacionalista, sem avanço em ações concretas.

Visitas à Folha Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, visitou a Folha nesta segunda-feira (26), onde foi recebido em almoço. Estava acompanhado de Todd Benson, diretor de Comunicação para América Latina; Newton Neto, diretor de Parcerias para América Latina; Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais; Rafael Corrêa, diretor de Comunicação; e Erica Noda, gerente de Parcerias Estratégicas.

Mauro Mendes, governador de Mato Grosso, visitou a Folha nesta segunda. Estava acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho Junior.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) visitou a Folha nesta segunda. Estava acompanhado de Jean Carlos Pereira Nunes, secretário parlamentar.

TIROTEIO

São necessários recursos para o controle, mas também para prevenir os incêndios. Os cortes no Orçamento precisam ser revistos

De Suely Araújo, ex-presidente do Ibama, sobre o governo ter liberado dinheiro para conter as queimadas, mas não para órgãos de fiscalização