Para oposição, presidente domou jogo com emendas ao Congresso, cerco a Moro e pauta conservadora

7 a 1 Expoentes da oposição reconhecem que, aos trancos e barrancos, Bolsonaro conseguiu domar boa parte do tabuleiro político interno: ele manejou o Congresso com farta liberação de emendas, criou vínculo com o STF, apertou o cerco a órgãos de fiscalização e ainda enquadrou Moro mantendo 30% de eleitores fieis à pauta de costumes.

Revanche? Tudo isso, apontam integrantes da esquerda, sem que as corporações que foram atingidas pelo presidente reagissem à altura. A dúvida, para esse grupo político, é quanto tempo Bolsonaro seguirá reinando sem rebote acumulando tantas arestas.

Leia mais notas do Painel aqui.