Meia palavra basta O presidente do Supremo, Dias Toffoli, fez uma defesa enfática da preservação das instituições no jantar que teve com a bancada do PSL. Segundo relatos, o ministro disse que os Poderes devem agir em favor do povo –e não criar celeuma.

Meia palavra basta 2 Vários integrantes do partido de Bolsonaro estimularam –e estimulam– marchas contra o Supremo e o próprio Congresso.

