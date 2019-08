Com Lava Jato sob pressão, ala radical do bolsonarismo tenta alavancar protesto contra o STF

Ideia fixa Integrantes da ala mais radical do bolsonarismo tentam alavancar nas redes sociais uma convocação para protestos contra o Supremo. As postagens chegaram a membros do Judiciário e assustaram pela agressividade das peças que estão sendo usadas para mobilizar as pessoas. Um dos vídeos que viralizou faz um mix de discursos de youtubers de direita e do escritor Olavo de Carvalho. No filme, eles pregam “o expurgo dos 11 cães que estão no STF” e falam, de novo, no fechamento do tribunal.

DNA O vídeo tem uma sequência considerável de insultos aos ministros e ao próprio STF. Ele foi criado por um homem que já colaborou com peças para um perfil chamado “República de Curitiba”, dedicado a enaltecer a Lava Jato.

Jogos mortais Em algumas passagens do filme, fotos de ministros do Supremo são manchadas com sangue, e imagens de todo o plenário são tingidas de vermelho.

Fora dessa Pessoas próximas a Jair Bolsonaro dizem saber da convocação dos atos, mas estão decididas a não dar força a movimentos contra o STF. O presidente da corte, Dias Toffoli, é hoje visto em Brasília como a autoridade mais próxima do Planalto.

Mão de Deus Foi de Toffoli a decisão que paralisou investigações contra Flavio Bolsonaro —e outros inquéritos que usavam dados do Coaf e da Receita sem o aval da Justiça.

Ação e reação A nova ofensiva sobre o Supremo coincide com a crescente pressão institucional do Legislativo e do Judiciário sobre integrantes da Lava Jato de Curitiba que tiveram conversas reveladas pelo The Intercept Brasil.

Meia palavra basta Para integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público, Raquel Dodge deu recados claros à força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, nesta terça (13), em sessão do órgão. A procuradora-geral fez questão de destacar que todos, inclusive integrantes do MPF, estão sujeitos aos limites da lei.

Tome nota Na conversa que teve com Mario Bonsaglia, o primeiro colocado na lista tríplice dos procuradores para a PGR, o presidente Jair Bolsonaro defendeu fronteiras entre os Poderes e, de novo, condenou foco em temas como minorias e direitos humanos.

Ginástica Bonsaglia respondeu que seria possível conciliar as ideias de Bolsonaro com o que prevê a Constituição.

Estranho no ninho Integrantes do PSDB arrematam os últimos detalhes que devem selar a migração de Alexandre Frota, recém-expulso do PSL, para o tucanato. No partido de Bolsonaro, o discurso é o de que Frota recebeu promessas de espaços no governo de SP, comandado por João Doria.

Filho é teu? A prisão do sindicalista José Avelino Pereira pela PF, em SP, despertou interesse em quem acompanha a movimentação de Márcio França (PSB), ex-governador do estado e cotado para disputar a prefeitura da capital. Avelino é filiado ao PSB e próximo do possível candidato.

Dieta forçada A limpeza no conteúdo da medida provisória da liberdade econômica foi uma iniciativa do Ministério da Economia, que sugeriu a derrubada de dois terços das emendas inseridas no texto. A MP, que tinha 14 artigos originalmente, chegou a ter 60.

Secos e molhados Técnicos da Economia apelidaram a medida provisória de “projeto Tamar”, dado o elevado número de jabutis —espécie parente das tartarugas— que havia sido enxertado no texto.

É meu Parte do governo tomou gosto pela MP da liberdade econômica após elogios de interlocutores nos EUA. Ela seria a primeira proposta gestada integralmente pela gestão atual e com contornos 100% liberais.

Visita à Folha Maria Silvia Bastos, presidente do conselho consultivo da Goldman Sachs Brasil, visitou a Folha nesta terça (13), onde foi recebida em almoço. Estava acompanhada de Paula Moreira, diretora da área comercial da mesa de renda fixa; Daniel Motta, diretor da área de negociação das mesas de renda fixa e renda variável; Juliano Arruda, diretor da área comercial da mesa de renda variável para a América Latina; Rodolfo Soares, co-diretor da área de banco de investimentos; e Alethea Batista, assessora de imprensa.

TIROTEIO

Priorizamos a agenda econômica, mas a recriação da CPMF, derrubada por iniciativa do DEM, é pauta da maldade

Do líder do Democratas na Câmara, Elmar Nascimento (BA), sobre a proposta do secretário da Receita que prevê tributo similar à CPMF