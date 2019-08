Funcionárias do gabinete de Tabata Amaral são demitidas em estacionamento da Câmara

Ao vivo e a cores A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) decidiu mexer na estrutura de seu gabinete. Duas funcionárias que haviam sido contratadas após processo seletivo foram dispensadas pela coordenadora do mandato, Laiz Soares, no estacionamento do anexo 4 da Câmara. As cenas foram presenciadas por servidores da Casa.

BBB Segundo o Painel apurou, Tabata mexeu na assessoria parlamentar e de comunicação. A ideia é imprimir ritmo mais frenético de divulgação de aspectos não só políticos, mas também pessoais da rotina e do passado da deputada.

