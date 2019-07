De olho em Tabata Amaral, cúpula do DEM discute ação para atrair dissidentes do PDT e do PSB

Pelas beiradas Sem alarde, a cúpula do DEM começou a discutir meios de criar um ambiente favorável à migração de alguns dos quadros do PDT e do PSB que estão sob ameaça de retaliação de suas legendas após votarem a favor da reforma da Previdência.

Joia da coroa A deputada Tabata Amaral (PDT-SP), claro, está no centro das conversas. Pela rápida projeção no cenário político, ela se tornou figura disputada por diversas siglas.

Leia mais notícias do Painel aqui.