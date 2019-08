Ala majoritária do PT defende que governadores do NE sejam principal oposição a Bolsonaro

Fortaleza Os novos ataques de Jair Bolsonaro aos governadores do Nordeste dão combustível à estratégia da esquerda de transformá-los no principal núcleo de oposição ao governo federal. Em documento interno, a corrente majoritária do PT diz que o recém-criado consórcio dos governadores da região deve ser apoiado “com entusiasmo”. “São os principais depositários do extraordinário legado de desenvolvimento com justiça social do período em que governamos o país”, diz o texto.

Frente ampla O documento da ala Construindo um Novo Brasil, que será discutido no congresso do PT em novembro, defende aliança contra Bolsonaro mais ecumênica até do que com a centro-esquerda, unindo “todos os que acreditam na democracia”.

Sem tempo, irmão Até ao evitar a polêmica os governadores combinaram. “Tenho muito trabalho a fazer”, disse Rui Costa (PT-BA). “Precisamos de união e de paz”, afirmou Flávio Dino (PCdoB-MA).

Bem contra o mal Na quarta (7), líderes de esquerda se reúnem em Brasília. “Debateremos uma estratégia parlamentar e política contra os ataques de Bolsonaro à democracia e aos direitos sociais”, diz Juliano Medeiros (PSOL).

Passa a marcha Às vésperas da votação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara, ministérios aceleraram a entrega de emendas parlamentares. Integrantes do Ministério da Saúde passaram o fim de semana em contato com representantes do PL para liberar os valores.

Vai que cola A ex-senadora Marta Suplicy (sem partido-SP) deu uma palestra em um curso de formação política de mulheres oferecido pelo Solidariedade. Durante seu discurso, foi interrompida pela militância, que defendeu sua filiação à sigla. A direção da legenda não achou a ideia ruim.

A grande família O TCU recebeu representação com pedido para investigar se houve ilegalidades na nomeação de parentes pelo clã Bolsonaro. Reportagem de O Globo deste domingo (4) mostrou que, em 28 anos, a família nomeou 102 pessoas com laços de parentesco em seus gabinetes.

À luta O primeiro ato em SP em defesa do imposto único, também chamado de “nova CPMF”, ocorrerá dia 21/8, na Assembleia, organizado pelo Movimento Conservador (ex-Direita SP) e o Instituto Brasil 200. A ideia é fazer manifestações de rua em setembro.

Melhor prevenir… O Ministério da Saúde encaminhou ofício na sexta-feira passada (2) ao estados de São Paulo, Rio e Pará no qual recomenda que toda criança entre seis meses e um ano que for viajar para municípios que estão com surto de sarampo tome a vacina contra a doença.

… do que remediar São 39 cidades, entre elas as capitais paulista e fluminense. A primeira dose da vacina deve ser tomada no mínimo 15 dias antes da viagem, mesmo que a criança já tenha sido imunizada. Depois da primeira dose, é preciso tomar outras duas, passados 12 meses e 15 meses.

No seu quadrado A proposta de emenda à Constituição que deputados pretendem apresentar para alterar a estrutura dos sindicatos prevê que qualquer acordo negociado com empregadores, como aumento salarial, valha apenas para aqueles que forem associados às corporações.

Agora é guerra A afirmação do governador João Doria (PSDB) de que não tem alinhamento com Bolsonaro já provoca reação. A bancada do PSL na Asembleia, a maior da Casa com 15 deputados, quer se declarar oposição ao Palácio dos Bandeirantes, ainda que endosse propostas de enxugamento do estado.

Agora é guerra 2 Há também um motivo mais pragmático, segundo o líder do partido, Gil Diniz: desbancar o PT como oposição oficial na Casa e abocanhar a liderança da minoria, que tem dez cargos.

Sinal dos tempos Em sua nova fase, o MBL terá um “marco memético”, isto é, regras para produção de seus memes. Entre elas está a adoção de QR Code para rastrear a fonte da informação. A ideia é evitar a proliferação de fake news.

Visita à Folha O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) visitou a Folha nesta segunda-feira (5). Estava acompanhado de Felipe Patury, assessor de imprensa.

TIROTEIO

A decisão do governo Bolsonaro sobre o Coaf vai mostrar se o combate à corrupção é para valer ou só era discurso

Do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) sobre a pressão do Planalto para que Guedes demita o aliado de Moro que chefia o Coaf