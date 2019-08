Deputados preparam projeto que redefine estrutura de sindicatos

Novo de novo Um grupo de deputados quer apresentar na semana que vem uma PEC para redefinir a estrutura dos sindicatos. A proposta prevê criar um conselho formado por empregadores, trabalhadores, Ministério Público do Trabalho e OAB, sem a participação do Estado, para estabelecer as regras das relações capital-trabalho e, por exemplo, regular negociações.

Novo de novo 2 A emenda à Constituição também acabaria com a unicidade sindical e estabeleceria período de transição para as associações se adaptarem. No primeiro ano de vigor das normas, a corporação teria de ter ao menos 10% de associados de um setor para funcionar. Já no 10º ano, seria necessário ter a adesão de 50% da classe –ou caminharia para a extinção.

Sinais Em reunião na sexta (2), a Força decidiu que vai colocar à venda a sede do Sindicato dos Metalúrgicos de SP na rua Galvão Bueno, da capital paulista. A medida foi descrita como sintomática de novo momento dos sindicatos no país: nada de grandes sedes. As organizações vão funcionar “dentro do local de trabalho”.

