Presidente do STJ adia análise da indicação de novo relator para casos de Lula

Senhor do tempo Depois de indicar a colegas que discutiria no STJ, nesta quinta (1), a indicação de um relator provisório para os casos de Lula, o presidente do tribunal, João Otavio de Noronha, decidiu esperar ao menos 30 dias de afastamento médico do titular do posto, Felix Fischer.

Tato A aliados, Noronha disse que seria uma “deselegância” tratar do assunto neste momento. Fischer sofreu uma embolia pulmonar.

