Com Fischer internado, STJ analisa relator temporário para ações do ex-presidente Lula

Vai como está A corte especial do STJ analisa nesta quinta (1) um relator temporário para ações do ex-presidente Lula. O titular do posto, ministro Felix Fischer, está internado para se recuperar de uma embolia pulmonar. Como há embargos a serem julgados nas próximas semanas, o tribunal passará a tutela dos processos a outro juiz.

Vai como está 2 Internamente, ministros afirmam que ao menos duas opções estão na mesa: a convocação de um desembargador para assumir os casos ou a redistribuição entre membros da 5ª Turma, da qual Fischer faz parte. O ministro é reconhecidamente linha dura.

