Ala do Supremo que atua por recondução de Dodge ganha reforço

Eis-me aqui Pessoas próximas ao ministro Luiz Fux dizem que ele se integrou à ala do Supremo que empenha apoio à recondução de Raquel Dodge ao comando da PGR. O movimento ocorre ao mesmo tempo em que o nome de Augusto Aras volta circular nos bastidores como favorito ao posto.

Olho no amanhã O gesto de Fux tem peso significativo. Ele será o sucessor de Dias Toffoli na presidência do STF.

O salto A prisão de Dario Messer, o “doleiro dos doleiros”, deve dar novo impulso à Câmbio, Desligo. A investigação, tocada pela Lava Jato do Rio, nasceu com a promessa de, ao menos em valores, superar as apurações que fizeram a fama da operação primogênita de Curitiba.

