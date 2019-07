Com recurso sobre decisão de Toffoli, Dodge atende sua categoria mas preserva pontes com Bolsonaro

Uns mais iguais… O recurso impetrado por Dodge, nesta terça (23), contra a decisão de Toffoli que vetou o uso em investigações de relatórios da Receita e do Coaf obtidos sem aval da Justiça atende à demanda interna de colegas da PGR, e ao mesmo tempo, preserva o capital político que ela vem acumulando no Planalto.

… do que outros A procuradora-geral, que trabalha para permanecer no cargo, pediu a revisão do alcance da sentença, alegando que a medida deve se restringir ao senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente —o que o mantém blindado. Com isso, responde à expectativa da carreira sem queimar as pontes que vem firmando com o presidente.

