‘Absurdo, inaceitável e incompatível com a República democrática’, diz Covas sobre fala de Bolsonaro

Pessoal Neto de Mário Covas (1930-2001), que teve os direitos políticos cassados pela ditadura, o prefeito de SP, Bruno Covas (PSDB), repudiou o discurso de Bolsonaro. “Absurdo, inaceitável, incompatível com a República democrática”, afirmou.

Pessoal 2 “O presidente precisa falar menos e governar mais. A sociedade não vai tolerar posturas antidemocráticas e gestos de intolerância. Como advogado, me solidarizo com a OAB; como cidadão me indigna comportamento que vai contra o processo civilizatório”, disse.

