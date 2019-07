Prefeito de NY, que se recusou a receber Bolsonaro, faz reunião com Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, esteve nesta terça (16) com Bill de Blasio, que comanda a cidade de Nova York.

Os dois tiveram uma reunião no gabinete do americano.

Segundo pessoas próximas, a conversa girou em torno de temas como mudanças climáticas, migrações, educação e saúde; em especial sobre saúde mental.

Nesta seara, Nova York exportou suas experiências para outras grandes cidades, como Londres.

Covas aproveitou a oportunidade e convidou Blasio para evento do Banco Mundial em São Paulo, em setembro.

O prefeito de NY virou notícia no Brasil ao comandar uma operação de veto a homenagem da Câmara de Comércio ao presidente Jair Bolsonaro no início do ano.

Na ocasião, ele disse que Bolsonaro não era bem-vindo na cidade e acusou o presidente de ser “homofóbico com orgulho”.

Durante a passagem por NY, Covas fez questão de se distanciar de Bolsonaro, defendendo posições diferentes das do presidente, por exemplo, no que diz respeito ao Acordo de Paris.

Leia mais notícias do Painel aqui.