Defesa de Lula questiona fila de julgamentos no TRF-4

No escaninho A defesa do ex-presidente Lula apresentou uma série de questionamentos ao TRF-4 sobre o andamento de processos criminais na corte. Os advogados querem saber quantos estão aptos a julgamento e em quais há réus presos –caso do petista.

Rito Eles vão cobrar o cumprimento da ordem cronológica e à lei que estabelece prioridade de análise de processos de pessoas encarceradas.

Relógio Como mostrou o Painel no domingo (28), João Pedro Gebran Neto, relator dos casos de Lula no tribunal, pretende finalizar o voto sobre o caso do sítio de Atibaia (SP) em agosto ou setembro.

