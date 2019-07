Lula vive momento de ansiedade; aliados relatam ceticismo com saída da prisão

Cada dia sua agonia Aliados de Lula notaram o petista ansioso nos últimos dias. Ele tem demonstrado ceticismo quanto à possibilidade de uma mudança substancial em sua situação. Pessoas próximas indagam a quem interessa a libertação do ex-presidente para, em seguida, fazer uma provocação: “Nunca os métodos da Lava Jato foram tão questionados, mas o mercado não quer, o governo não quer, as Forças Armadas não querem e a mídia não quer. Muitas instituições cerraram fileiras na defesa de Sergio Moro”.

Realidade O grupo mais próximo de Lula diz que “só o STF poderia colocar ordem nessa história”, mas avalia que o tribunal está sob intensa pressão e que as chances de uma guinada na sequência de derrotas colhidas pelo petista, mesmo com as revelações de bastidores da Lava Jato, é pequena.

Mais essa Lula também tem demonstrado apreensão com os rumos de seu partido. Há uma disputa entre grupos do PT em torno da presidência da legenda, hoje nas mãos de Gleisi Hoffmann. O ex-presidente tenta construir um acordo.

Ainda pulsa Recentemente, o petista demonstrou ânimo com a visita do candidato que lidera a corrida pela Presidência da Argentina, Alberto Fernández, à carceragem da PF. Lula não é pessoalmente próximo do político e viu no gesto uma deferência importante.

E contando Auxiliares do ex-presidente lembram que, em meados de agosto, ele completará 500 dias na prisão.

Esquenta o forno O relatório do juiz federal do TRF-4 João Pedro Gebran Neto sobre o recurso de Lula no caso do sítio de Atibaia deverá ficar pronto entre agosto e setembro. Depois, caberá ao juiz revisor elaborar seu parecer e marcar data para o julgamento.

Empilha Deste caso, considerado mais complexo para a defesa do ex-presidente do que o do tríplex, poderá vir a segunda condenação colegiada de Lula.

Às claras O ex-ministro José Eduardo Cardozo e o criminalista Alberto Toron, que assumiram a defesa de Manuela d’Ávila (PC do B), farão uma petição ao delegado da Operação Spoofing, Luís Flávio Zampronha, na segunda (29). Vão oficializar a disposição da ex-deputada a prestar esclarecimentos à Polícia Federal.

Às claras 2 Manuela pretende falar aos investigadores assim que voltar ao Brasil, em meados de agosto.

Lá vem ele Márcio França (PSB), ex-governador de SP, avançou na articulação de candidatura à prefeitura da capital. Ele conversou com cinco partidos sobre alianças na eleição de 2020: Cidadania, Solidariedade, PSD, Pros e PL.

Lá vem ele 2 França tem em mãos pesquisas que indicam que ele está bem posicionado na corrida pela prefeitura de São Paulo. Seu eventual ingresso na disputa é visto como um problema quase inevitável para candidatos de centro, como o prefeito Bruno Covas (PSDB).

A origem Ex-vice de Geraldo Alckmin, França assumiu o comando do estado quando o tucano deixou o governo para disputar a Presidência em 2018. Na cadeira, o pessebista tentou a reeleição e travou uma disputa apertada contra João Doria (PSDB), que venceu por margem estreita.

Sangue azul Dois militares de alta patente começam a despachar nesta semana no Conselho Nacional do Sesi, sob comando de Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira. Os nomes do general da reserva Pedro Antônio Fioravante e do coronel reformado Marcelo Lassance Cunha foram acordados com o Planalto.

Repescagem Após bater na trave para a presidência da Codevasf, cargo para o qual contava com a bênção de Jair Bolsonaro, o general Fioravante será superintendente do conselho.

Exceção Já Marcelo Lassance, egresso da escola de paraquedistas como Bolsonaro, será assessor especial. O conselho do Sesi é uma das raras entidades do Sistema S alinhadas a Paulo Guedes, que prometeu “meter a faca” no caixa do grupo.

Vem todo mundo O governo está animado com o lançamento da parceria com o varejo para criar uma Black Friday na semana do 7 de setembro. Na quinta (1º) faz reunião para atrair mais setores à proposta.

TIROTEIO

O cidadão comum não precisaria sacar o FGTS se morasse no Planalto, recinto onde se perde a total noção da realidade

Do senador Otto Alencar (PSD-BA), após o presidente afirmar que quem achar R$ 500 pouco não deve tirar seu dinheiro do FGTS