Para ala do STF e do Congresso, prisões não minimizam a gravidade de diálogos de Moro

Daqui eu não saio A prisão dos suspeitos de invadir telefones de Sergio Moro (Justiça) e outras autoridades, como o procurador Deltan Dallagnol, fortalece o discurso público do ex-juiz, mas não dá fim aos questionamentos que ele e investigadores de Curitiba estão enfrentando na Justiça e em conselhos de classe. Esta é a avaliação de ministros do STF e de integrantes da cúpula do Congresso. A ala do Supremo crítica à Lava Jato sustenta que o cerne do problema permanece –e está no conteúdo das conversas.

Lei e ordem A captura pela PF dos suspeitos de invasão dos telefones foi vista como salutar por todas as alas do Supremo. Mostra, dizem, a força do aparato estatal e desestimula novos ataques.

Guerra de versões Mas as concordâncias param por aí. A ação da PF deu musculatura à narrativa de Moro, que vincula a divulgação de suas conversas à ação de criminosos. O conteúdo foi obtido pelo The Intercept, que sempre informou tê-lo recebido de fonte anônima, sem jamais comentar a origem.

Da mão para a boca O fato de quatro pessoas terem sido presas suspeitas do crime fez o ministro de Bolsonaro dobrar a aposta nessa linha de argumentação –e é dela que se alimenta o grupo do STF ultra alinhado à Lava Jato.

Não tão fácil Do outro lado, estão ministros que propõem uma analogia para caracterizar a complexidade da discussão: suponha-se que, com a violação de uma correspondência, descubra-se o autor de um assassinato. O fato de um crime ter gerado a informação deve anular a descoberta?

Menos é mais Peritos da PF acreditam que colegas que trabalharam na investigação desse caso não divulgaram pormenores da ação dos supostos hackers para evitar estímulo a outros contraventores.

Padrinho mágico O ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF), aliado de Jair Bolsonaro, foi quem intermediou a segunda reunião de Augusto Aras, candidato ao comando da PGR, com o presidente, na segunda (22). “Aras é um amigo e pediu para que eu marcasse”, disse Fraga.

Andar abaixo Bolsonaro ainda não recebeu pessoalmente os procuradores que encabeçam a lista tríplice da categoria, mas todos já estiveram com os principais auxiliares do presidente nesse tema: André Mendonça (AGU) e Jorge Oliveira (Secretaria Geral).

Na folhinha Pessoas próximas a Jair Bolsonaro dizem que ele definiu a data do anúncio do novo procurador-geral: 17 de agosto —um sábado. O timing foi montado na ponta do lápis. A ideia é dar tempo para o Senado analisar o nome, mas evitar que um procurador-geral interino tenha que assumir. O mandato de Raquel Dodge acaba em setembro.

Onde há fumaça Há duas semanas, no último dia 11, o ministro Osmar Terra (Cidadania) recebeu representantes do laboratório paranaense que deseja fabricar um ativo artificial para competir com o canabidiol –derivado da maconha. Terra se converteu no maior inimigo da liberação do uso medicinal da cannabis.

Onde há fumaça 2 Na reunião, o laboratório do PR mostrou a Terra supostos casos de intoxicação de crianças que utilizaram o medicamento derivado da maconha. Na terça (23), em entrevista ao site Jota, o ministro defendeu “fechar a Anvisa” caso ela aprove a fabricação do canabidiol.

Onde há fumaça 3 O laboratório americano Hempmeds, principal fabricante do canabidiol, nunca foi recebido por Terra. O medicamento derivado da maconha é usado em casos de epilepsia, autismo, dor crônica, Parkinson e câncer.

E agora, josé? A provável indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada nos EUA abriu brecha para especulações sobre o destino de Nestor Foster, embaixador recém-promovido ao topo da carreira diplomática e até então cotado para o cargo. Seria inédito um número um da hierarquia ocupar posto secundário.

Eu sou o caminho Para um observador da política externa, não há dúvidas de que os EUA vão aceitar com gosto o nome de Eduardo para o posto. O filho do presidente garantirá acesso direto de Donald Trump a Bolsonaro. Todos os demais embaixadores reportam-se a um intermediário, o chanceler Ernesto Araújo.

TIROTEIO

Espero que solicitantes e financiadores deste crime sejam delatados e punidos. Não podemos estar tão vulneráveis a bandidos

Do deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), sobre a prisão de quatro suspeitos de invadir o celular de Sergio Moro e outras autoridades