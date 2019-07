Itamaraty deve submeter nome de Eduardo Bolsonaro aos EUA nesta semana

Green Card O Itamaraty pretende enviar ainda esta semana consulta formal aos Estados Unidos sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) à embaixada de Washington. Extraoficialmente, o órgão já teria um sinal verde.

Tome posse O secretário de Habitação de São Paulo, Flávio Amary, vai assumir a presidência do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB, no estado. Ele é mais um nome alçado pelo governador João Doria no processo de tomada de espaços dentro do partido.

Leia mais notas do Painel aqui.