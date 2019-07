Após ida de Bolsonaro à Bahia, políticos do estado contabilizam prós e contras de ato

Cada um na sua Aliados do presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, avaliam que, ao fim e ao cabo, tanto ele quanto o governador Rui Costa (PT-BA) e Jair Bolsonaro saíram no lucro com a ida do presidente à inauguração de um aeroporto em Vitória da Conquista (BA).

A parte… Para esse grupo, Neto, que tem vínculo com a cidade e com a obra para a qual dedicou emendas quando parlamentar, conseguiu tirar uma casquinha e faturar politicamente com a inauguração em uma das cidades da Bahia que é mais refratária ao PT.

…que me cabe… Já Bolsonaro fez um aceno ao Nordeste após forte desgaste com governadores da região, e Rui Costa se projetou nacionalmente como oposição ao presidente.

…neste latifúndio Desde que entrou em conflito com Jair Bolsonaro, Rui Costa ampliou sua base de seguidores nas redes sociais. De domingo até esta terça (23), foram mais 4.000 no Twitter, 938 no Instagram e 800 no Facebook.

Nem vem Do lado de Costa, aliados dizem que há risco de a exposição ao lado de Bolsonaro arranhar a imagem de Neto na capital baiana, já que pesquisas internas indicam pesada rejeição ao presidente em Salvador. O mandatário do DEM dá de ombros. Tem dito que sua imagem e a do inquilino do Planalto são bem separadas na cabeça do eleitor.

