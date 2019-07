Governador da Bahia cancela ida a inauguração de aeroporto ao lado de Bolsonaro

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), decidiu cancelar sua participação na cerimônia de inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, prevista para esta terça (23), informa Mariana Carneiro.

A cerimônia fechada foi alvo de desavenças entre o governo do estado e o Palácio do Planalto.

Segundo o Painel, o governo federal convidou rivais do petista para discursar e reduziu a cota de convites do governador a 100 em um grupo de 600 pessoas.

O governo do estado e a União também disputavam a “paternidade” da obra, concluída com recursos liberados antes de Bolsonaro assumir a presidência.

Mas o caldo entornou após a crítica de Bolsonaro a nordestinos, flagrado em áudio vazado em evento na última sexta-feira (19), em que o presidente chama governadores da região de “paraíbas”.

Nesta segunda (22), Rui Costa divulgou um vídeo em que justifica o cancelamento de sua presença no evento. Ele agradece aos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer e a Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, e critica o governo Bolsonaro.

“Exercitando a boa educação que aprendi, convidei o governo federal a se fazer presente no ato de inauguração nesta grande festa. Infelizmente, confundiram a boa educação com covardia, e desde então, temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia”, afirma o governador.

Rui criticou o fato de a inauguração ser feita em um evento fechado.

“A medida anunciada é excluir o povo da inauguração, fazer uma inauguração restrita a poucas pessoas, escolhidas a dedo como se fosse uma convenção político-partidária. Não posso concordar com isso”, afirmou.

