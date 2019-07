Sob impacto de mensagens, STF deve analisar no segundo semestre duas ações que questionam Moro

O dobro ou nada O Supremo deve avaliar no segundo semestre, sob impacto das revelações de mensagens com bastidores da Lava Jato, não uma, mas duas ações que questionam a atuação do ex-juiz Sergio Moro. Além do habeas corpus que tramita na Segunda Turma e no qual o ex-presidente Lula alega a suspeição do hoje ministro de Jair Bolsonaro, há, nas mãos de Edson Fachin, integrante da corte, uma queixa-crime por abuso de autoridade impetrada pela defesa do petista. Este caso tramita em sigilo.

Tente outra vez As alegações da defesa de Lula foram rejeitadas pelo TRF-4 e também por cortes superiores. O próprio Fachin já negou provimento aos pedidos do petista, mas em 17 de julho sua defesa apresentou novo recurso.

Desvio de rota Segundo o Painel apurou, há entre os argumentos para uma reavaliação da ação menção às conversas obtidas e divulgadas pelo The Intercept Brasil.

Caravana passa O ministro Luís Roberto Barroso usou o recesso do STF para fazer um giro de estudos e seminários internacionais. Participou do Congresso Mundial de Direito Constitucional da Sociedade Internacional de Direito Público, no Chile –é o primeiro latino-americano a ser convidado para o evento.

Caravana passa 2 Depois, a convite do Instituto Max Planck, isolou-se em Heidelberg, na Alemanha, para palestras e pesquisas. Trabalha, neste momento, em um texto sobre a educação básica no Brasil. O intento é mobilizar o interesse da comunidade jurídica sobre o assunto.

Pelas beiradas Sem alarde, a cúpula do DEM começou a discutir meios de criar um ambiente favorável à migração de alguns dos quadros do PDT e do PSB que estão sob ameaça de retaliação de suas legendas após votarem a favor da reforma da Previdência.

Joia da coroa A deputada Tabata Amaral (PDT-SP), claro, está no centro das conversas. Pela rápida projeção no cenário político, ela se tornou figura disputada por diversas siglas.

Intramuros Palco de ato com Jair Bolsonaro, nesta terça (23), o novo aeroporto de Vitória da Conquista (BA) foi coberto por tapumes. Não será possível ver o presidente do lado de fora. É a primeira visita à região após ter chamado governadores de “paraíbas”.

Órfão Assim como o governador Rui Costa (PT-BA), Paloma Rocha, uma das filhas de Glauber Rocha, cancelou participação na inauguração do aeroporto –a obra leva o nome do cineasta.

Poeira A fala de Bolsonaro segue sendo explorada pela oposição. “Ele acha que governar é arrumar briga. Tem sido um frasista infeliz e um presidente deplorável. Só destila preconceito e ódio”, diz o senador Jaques Wagner (PT-BA).

Reprise Militares observam com preocupação os ataques de Carlos Bolsonaro e Marco Feliciano (Podemos-SP) ao general Rêgo Barros, porta-voz da Presidência. Veem um roteiro que já levou a demissões.

Sentido! O general da reserva Paulo Chagas saiu em defesa do colega. “Rêgo Barros é preparado. Tudo o que ele está fazendo, faz com consentimento. Acho que Carlos quer assumir o papel de porta-voz. E Feliciano tem ciúme de quem tem prestígio com Bolsonaro.”

TIROTEIO

A campanha acabou. Frases de efeito devem dar lugar a ações. Discursos não as substituem. Há tempo para a virada

Do senador Álvaro Dias (Podemos-PR), após o Datafolha mostrar que 39% dizem que Bolsonaro não fez nada que mereça destaque