Cresce apoio do procurador Lauro Cardoso para a PGR entre bolsonaristas

Grife o nome O procurador Lauro Cardoso ganhou mais força entre aliados do presidente Jair Bolsonaro no processo que culminará com a escolha do sucessor de Raquel Dodge no comando da PGR. Ele, que já tinha apoio no núcleo militar, agora ganhou a confiança dos civis.

Quase lá Cardoso tem passagem pelas Forças e curso de operações especiais. É querido, inclusive, por deputados do PSL. Ele ficou em quarto lugar na eleição em que sua categoria formou lista tríplice.

