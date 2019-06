Quarto colocado na lista tríplice da PGR tem a simpatia de aliados do governo

Lista que só cresce Aliados de Bolsonaro egressos do Exército citam Lauro Cardoso, quarto colocado na votação da lista tríplice elaborada por procuradores, como nome que conta com a simpatia dos fardados para a sucessão de Raquel Dodge. Capitão da reserva, ele fez curso de forças especiais e é paraquedista como o presidente.

Me dê motivos A ausência de Vladimir Aras no topo da lista votada pelos procuradores espantou quadros do Ministério Público Federal que apostavam na força do nome dele. Entre todos os que estavam no páreo, ele é de longe o mais próximo de Sergio Moro. Aliados citam o fato de Aras não ser subprocurador como determinante para a derrota.

Leia mais notas do Painel aqui.