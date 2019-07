Oposição aposta em erros do governo para adiar votação da reforma da Previdência

Diga aonde você vai… A oposição conta com os passos em falso do governo para tentar jogar a votação da reforma para o segundo semestre, o que teria impacto negativo no mercado financeiro. Os investidores atrelaram o timing da reforma à expectativa de queda de juros.

…que eu vou varrendo Os integrantes de PT e PC do B, por exemplo, consideram principalmente a insatisfação de deputados de centro com a capacidade do governo de liberar as emendas prometidas.

Leia mais notas do Painel aqui.