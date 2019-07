Chamado de ‘traidor’, Bolsonaro cede e entra em campo por policiais na reforma

Quem sai aos seus… Chamado de “traidor” por policiais civis e federais, Jair Bolsonaro sucumbiu à pressão e entrou pessoalmente em campo, ainda na tarde desta terça (2), para modificar trecho da reforma da Previdência que muda as regras de aposentadoria das carreiras de segurança mantidas pela União. O presidente falou por telefone com o relator da proposta na Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), e com outros deputados, em busca de termo que atendesse o Congresso e as categorias que apoiaram sua eleição.



Mensageiro Segundo relatos, os contatos do presidente foram feitos por meio do telefone do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO). As negociações também envolveram o ministro Paulo Guedes (Economia), que torcia o nariz para os que reivindicavam concessões no texto.

Lei do silêncio Ficou acertado que Guedes não se manifestará sobre a alteração das normas antes previstas para agentes das forças de segurança. O ministro vai se recolher. Seus aliados acham que qualquer aval pode ser interpretado como sinal verde para mais desidratações na reforma.

O mestre mandou A mobilização de Bolsonaro surtiu efeito imediato e, já na noite desta terça, deputados começaram a formular nova versão das regras de aposentadoria para as categorias abraçadas pelo presidente.

Outro lado As assessorias do Instituto Ethos, do GVethics e da IFC emitiram longo texto no qual afirmam que “são somente facilitadores da iniciativa” de criação do Instituto de Integridade de Autorregulação do Setor de Infraestrutura. Na segunda (1º), o Painel mostrou que a entidade abriga interesse da Odebrecht de voltar a controlar o mercado.

Outro lado 2 As três organizações dizem que “o instituto ainda não existe” e que a iniciativa é suportada por 22 empreiteiras. O projeto foi oficialmente lançado em maio. Elas informam ainda que o general da reserva Sérgio Etchegoyen é secretário-executivo da instituição. A coluna disse que ele foi o escolhido para presidi-la.

Outro lado 3 O Painel informou na segunda (1º) que a ideia de fundação do instituto partiu da Odebrecht, empresa que protagonizou reuniões para angariar parceiros e apresentou a proposta do instituto. Já as três entidades sustentam que o projeto nasceu de conversas entre vários agentes do setor, entre eles a empreiteira mencionada.

Verão passado Publicada por O Antagonista, a informação de que a PF solicitou ao Coaf análise de contas de Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, rememorou no meio jurídico atitude que Sergio Moro (Justiça), então juiz, tomou em 2006 contra um réu da Justiça do Paraná.

Verão passado 2 Na ocasião, um advogado, Roberto Bertholdo, acusado de ser o autor de um grampo ilegal contra Moro, foi processado pelo então juiz por crime de calúnia e difamação. Meses antes, quando estava sob investigação, Bertholdo havia acusado Sergio Moro de “agir com arbitrariedade e abuso de autoridade”.

Verão passado 3 A ação de calúnia foi impetrada pelo Ministério Público Federal, mas Moro aparece formalmente no processo como “assistente” da acusação. A mulher, Rosângela Moro, foi sua advogada. Bertholdo foi condenado neste caso–e no qual foi pego após uma delação homologada por Moro.

Por pouco Na oitiva na Câmara, nesta terça (2), o ex-juiz disse que nunca processou jornalistas. Mensagens enviadas por fonte anônima ao The Intercept e analisadas pela Folha e pelo site mostram que ele quase subverteu as próprias regras em 2017, após a colunista Mônica Bergamo publicar acusações feitas por Rodrigo Tacla Duran à Lava Jato.

Por pouco 2 “Ridículo”, escreveu o então juiz a Deltan Dallagnol. “Estou pensando em entrar com ação por danos morais contra ela.” Não entrou.

Laços… A mãe da cineasta Petra Costa, do documentário “Democracia em vertigem“, abrigou, segundo relatos, uma das filhas de Lula, Lurian, durante temporada de seis meses em Paris, em 1992.

…de família Petra aborda a trajetória de militância política de seus entes próximos no filme, inclusive a da mãe, mas não aborda este episódio.

TIROTEIO

Tiririca dá conselho porque Bolsonaro abriu essa brecha. Mas melhor ele que o Ernesto Araújo. A que ponto chegamos…

Do deputado Alexandre Frota (PSL-SP), após o deputado Tiririca (PL-SP) dizer à Folha que o presidente Bolsonaro deve descer do pedestal