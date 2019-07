PSL faz força-tarefa para tentar regularizar diretórios a tempo das eleições municipais

Salve-se… O jurídico do PSL montou força-tarefa para recolher documentos e prestações de contas de diretórios regionais suspensos pela Justiça Eleitoral. É preciso submeter a papelada a novo julgamento. Sem isso, esses diretórios não podem lançar candidatos.

…quem puder A missão é árdua: antes de servir a Jair Bolsonaro, o partido era uma sigla nanica, e os gestores de anos atrás deixaram pontas soltas.

Bagunça pouca Só em São Paulo, há 43 diretórios nessa situação —o da capital incluso. Desde que Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) assumiu da legenda no estado, mês passado, teve início o esforço de mapear a situação em todas as cidades e tentar sanear as irregularidades apontadas.

