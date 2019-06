Líder do PSL propõe acabar com recesso em julho, mas não consegue apoio

Deixe recado O líder do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo, Gil Diniz, está com dificuldade de angariar as 32 assinaturas de que precisa para protocolar sua proposta que extingue o recesso de julho dos deputados estaduais.

Quem mandou perguntar Antes de levar o projeto aos pares, Gil Diniz submeteu a ideia a seus seguidores no Twitter. A maioria, como se poderia supor, foi a favor.

Nem tanto ao mar Além da pausa em julho, os deputados estaduais de São Paulo têm direito a 45 dias de recesso em dezembro e janeiro. Diniz tem sido aconselhado a propor a divisão desses 45 dias entre o meio e o fim do ano como opção mais amena à ideia de acabar com todo um período.

Todos por uma Após desavenças sobre os rumos do partido e medidas do governo Bolsonaro, Janaina Paschoal (PSL-SP) conseguiu unir a bancada em torno do projeto que amplia o direito a cesariana no SUS. A aprovação do texto é prioridade entre os deputados estaduais do PSL.

