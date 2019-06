Recibo Aliados de Jair Bolsonaro têm estranhado a verborragia de Paulo Guedes. Dizem que ele tem passado um atestado de “falta de tato político”.

Imagem e semelhança Já integrantes de partidos de centro e centro direita fazem avaliação diferente. Dizem que, com a queda de vozes moderadas no governo, quem ficou agora faz questão de espelhar o estilo do chefe.

