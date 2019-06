Congresso vê Guedes alinhado a ala radical; Lei das Estatais é entrave para Mattar

Fogo alto Parlamentares ficaram com a impressão de que o arroubo de Jair Bolsonaro contra Joaquim Levy, agora ex-presidente do BNDES, foi parte de um jogo combinado com o ministro Paulo Guedes (Economia).

À milanesa A insatisfação com Levy já era notada nos bastidores, mas a forma como a demissão ocorreu foi interpretada como uma aproximação de Guedes ao campo mais radical e ideológico que cerca o presidente, o que afasta os moderados do Congresso.

Verão passado Observadores especulavam no domingo (16) que, embora citado na bolsa de apostas, Salim Mattar teria dificuldades legais em assumir o BNDES, uma vez que atuou ativamente na campanha de Jair Bolsonaro.

Verão passado 2 A Lei das Estatais veda a nomeação de quem tenha trabalhado na “organização, estruturação e realização” de campanha eleitoral nos últimos 36 meses.

Leia mais notas do Painel aqui.