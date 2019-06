Governo vê chance de Supremo liberar negócios na Petrobras sem licitação

Prospecção Auxiliares de Jair Bolsonaro esperam com otimismo decisão do Supremo desta quarta (12). Os ministros dirão se a Petrobras pode ceder áreas de exploração sem passar pela lei de licitações. Isso destravaria a venda de parte do campo de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos (RJ), por exemplo.

Prospecção 2 A petroleira também poderia, em áreas nas quais opera em sociedade com outros grupos, contratar serviços e equipamentos sem fazer concorrência. A burocracia atual afugentaria parceiros.

Prospecção 3 Na última semana, a Petrobras obteve vitória no Supremo, ao conseguir autorização de vender subsidiárias e controladas sem a necessidade de licitação. Isso inspira o otimismo atual.

Leia mais notas do Painel aqui.