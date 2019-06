Passa depois A decisão do STF da última quinta (6) organiza o programa de privatizações do governo, apostam duas pessoas ligadas a Paulo Guedes (Economia). Para ganhar ritmo, a fila será puxada pelas subsidiárias da Petrobras.

Tempo é tudo As conversas sobre as controladoras, como Correios e Eletrobras, ficam para “a partir do ano que vem”.

Leia mais notas do Painel aqui.