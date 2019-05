Gênios indomáveis A irritação de Bolsonaro com os integrantes do seu PSL chegou ao auge. Nos últimos dias, o presidente tem afirmado que 90% da bancada de sua sigla não se reelegerá “se continuar desse jeito”.

Gênios indomáveis 2 Ele se ressente do fato de que, muitas vezes, seus partidários simplesmente ignoram as orientações do governo.

