Políticos assistem ao novo embate entre olavistas e militares atônitos e veem aval de Bolsonaro à ofensiva

Vale a pena ver de novo? Integrantes da cúpula do Congresso e de siglas simpáticas a Jair Bolsonaro assistiram atônitos, no fim de semana, ao novo round de embates entre o presidente, simpatizantes de Olavo de Carvalho e os militares do governo.

De camarote “Incrível” e “tudo explode do nada. Eles são loucos” foram o teor de algumas das mensagens trocadas, em privado, por esses políticos.

Sou mais eu A inação de Bolsonaro diante das ofensas a Santos Cruz (Secretaria de Governo) reforçou a sensação de que o presidente avaliza o ataque e tenta enviar nova mensagem aos militares de que tem se incomodado com a tentativa deles de tutelá-lo.

Deus é conosco As críticas de Olavo de Carvalho aos membros das Forças foram replicadas pelos evangélicos nas redes. Parlamentares ligados às igrejas entendem que os militares atuam para afastar Bolsonaro da base social conservadora que o elegeu.

