‘Se eu anunciar pré-candidatura, vou até o fim’, diz Datena sobre Prefeitura de SP

A travessia Sondado por diversas legendas, o apresentador José Luiz Datena reflete sobre a possibilidade de concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2020. Ele pretende deixar o DEM, agremiação à qual está filiado, e diz que tem conversado com outras siglas, como o PP e o PSL, mas sem perspectiva de um embarque imediato. “Vou sair e não quero me filiar em seguida a partido nenhum.” Ele pretende usar o interstício para tomar uma decisão. “Se me apresentar como pré-candidato, é porque vou até o fim.”

Hora da verdade Datena flerta com a política há alguns anos e, em 2018, chegou a anunciar candidatura ao Senado, mas recuou. Ele admite que as idas e vindas acabaram por “causar um desgaste, especialmente entre as pessoas que de fato esperam que eu entre na política”.

Hora da verdade 2 O apresentador dá pistas de que a conjuntura que se forma para a corrida eleitoral de 2020 pode favorecer um projeto político. Seu contrato com a Band termina no fim deste ano –e para concorrer ele não pode estar no ar. “Eu de fato queria tentar alguma coisa diferente… Mas só vou anunciar algo quando tiver certeza.”

Espelho meu A participação de Jair Bolsonaro no programa Silvio Santos, no SBT, teve, além de pregação a favor da reforma da Previdência, momentos de descontração. “Não é porque você é presidente, não, mas você é uma figura simpática!”, brincou o apresentador sobre a aparência do político.

Nova era Bolsonaro deu sinais de que vai mesmo buscar uma aproximação definitiva com setores do Congresso, a começar pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele tem dito que trabalha para estreitar a relação com o democrata e deixar as rusgas já trocadas para trás.

Rápido… Maia colocou o projeto que reestrutura os cargos e muda a aposentadoria dos militares em regime de tramitação conclusiva, ou seja: basta a aprovação nas comissões da Câmara para que ele siga para o Senado. Tudo para acelerar a proposta.

…e rasteiro Parlamentares e líderes do centrão, porém, discutem apresentar um requerimento para obrigar o projeto a passar pelo crivo do plenário.

Sem fim O parecer do Ministério Público de Contas que orientou o TCU a declarar as empreiteiras Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht inidôneas reacendeu discussões na corte a respeito do impacto que esse caso pode ter sobre os acordos de leniência firmados pelas empresas com a Lava Jato.

Sem fim 2 Para o Ministério Público de Contas, o tribunal pode condenar as construtoras à inidoneidade por irregularidades em Angra 3, mas suspender a punição às que colaborarem com a elucidação de crimes –condição que, até agora, só é dada como cumprida pela Camargo.

Sem fim 3 O TCU vê indícios concretos de superfaturamento na obra, fraude não admitida pela Odebrecht e pela Andrade. Por isso, para ambas, a condenação à inidoneidade pode vir acompanhada de pedido ao STF de suspensão da leniência firmada com a Lava Jato, sob a alegação de que elas omitiram irregularidades.

Cabo e soldado Militares que trabalham com o ministro Fernando Azevedo (Defesa) avaliam que não é possível apostar na queda, em curto prazo, do ditador Nicolás Maduro. O governo pegou a ficha dos 25 militares venezuelanos que pediram asilo e viu que eles são da base do exército.

Aqui não A Funasa rebate afirmação de parlamentares de que suas obras de saneamento estariam emperradas. “Pelo contrário. De janeiro deste ano até a presente data foram liberados R$ 118,1 milhões em recursos para 301 municípios”, diz nota do órgão.

Aqui não 2 “A Funasa desconhece qualquer dificuldade para liquidação de suas despesas”, conclui, afirmando ainda haver “absoluta sintonia” com os ministérios da Saúde e da Economia.

TIROTEIO

Pior do que essa alternância entre saliva e pólvora, só mesmo a constante irracionalidade do presidente

Do senador Jaques Wagner (PT-BA), sobre Jair Bolsonaro ter dito em ato no Itamaraty que “quando acaba a saliva, entra a pólvora”