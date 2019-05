Datena conversa com PSL sobre sucessão na Prefeitura de SP

Novo de novo O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), conversou na semana passada com o apresentador Luiz Datena. Tema: disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Hoje filiado ao DEM, o apresentador já ensaiou entrar na política diversas vezes.

Novo de novo 2 Em 2018, Datena chegou a lançar candidatura ao Senado, mas recuou logo depois. Olímpio diz que sua eleição e a de Jorge Kajuru (PSB-GO) teriam animado o apresentador a flertar novamente com a política.

