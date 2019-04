Centrais sindicais aprovam anúncio de greve geral em junho contra a reforma da Previdência

Acenda-se o pavio As principais centrais sindicais do país decidiram, nesta sexta (26), usar o Dia do Trabalho, 1º de maio, para anunciar a convocação de greve geral contra a reforma da Previdência e a mudança na política de reajuste do salário mínimo. João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força, diz que “no movimento tem gente que está contra toda a reforma e tem uma parcela dos sindicalistas que quer a negociação”. A paralisação de diversas categorias será chamada para 14 de junho.

Aquece motor Além da Força, participaram da reunião CUT, Intersindical, Nova Central, UGT, CGTB, CSB e CTB. Algumas centrais divulgaram chamado para a mobilização. Haverá ainda uma manifestação dia 15 de maio, em apoio aos professores. “Será um ‘esquenta’ para a greve geral de junho”, classificou a CUT.

Sem recibo O ex-governador Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, disse que o nome de Samuel Moreira (PSDB-SP) “foi muito bem escolhido” para relatar a reforma da Previdência na Câmara. “É preparado, trabalhador, um dos melhores quadros da Casa.”

Sem recibo 2 Contrariando relatos de que teria ficado incomodado com a indicação de seu ex-chefe da Casa Civil em SP, Alckmin afirmou que não só está em paz com a opção, como foi consultado sobre ela. “Rodrigo Maia (presidente da Câmara) me ligou para falar e eu dei os parabéns.”

Minha receita O ex-governador já havia criticado a proposta do governo Bolsonaro, mas lembrou que seu partido defende a reforma. “Não tem problema ser o relator. O que eu tenho dito é que tem que ter dois eixos, o fiscal e o social. 80% das mudanças são em cima do INSS, onde a renda média é de R$ 1,3 mil.”

Minha receita 2 Para Alckmin, o peso das mudanças precisa ser distribuído. “Esse é o cuidado que precisa ter. E o Samuel tem essa capacidade”. O Painel publicou nesta sexta (26) que a escolha de Moreira havia causado desconforto em ala do partido.

Sem vaga Quem ficou incomodado mesmo com a escolha de Samuel Moreira foi a cúpula do DEM. A sigla reivindicou a relatoria da reforma na véspera do anúncio. Maia, que é da legenda, avisou que já havia fechado com o PSDB.

Entra para resolver A escolha em tempo recorde de Jair Bolsonaro pelo nome de Sérgio Silveira Banhos para a vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral encerrou aguda troca de farpas, nos bastidores, entre membros do STF.

Zebra Os integrantes do Supremo elaboram a lista tríplice que é enviada para o presidente eleger o novo membro do TSE. Desta vez, Grace Mendonça, ex-advogada-geral da União de Michel Temer, apareceu como a mais votada, com 10 votos, contra 7 dos outros nomes –Banhos entre eles.

Digitais Grace era a aposta da presidente do TSE, Rosa Weber. A praxe é que os ministros votem nos indicados pelos colegas, e sinalizem, com base em outros critérios, o favorito. Grace teve todos os votos, mas os demais, apoiados por outros membros do STF, não. Esse desfalque foi colocado na conta de Weber e aliados.

Meu lado Integrantes da corte –e Admar Gonzaga, dono da cadeira que logo ficará vaga no TSE– fizeram chegar a Bolsonaro que a preferência por Grace, expressa no número de votos, era “artificial” e que Banhos, juiz substituto do tribunal, tinha mais apoio. O presidente o indicou em apenas 24 horas.

Ameaça, não Pegou mal Paulo Guedes (Economia) ter dito a deputados de Roraima, como mostrou O Globo, que a reivindicação de cargos poderia levá-los “a Moro”. “Em vez de contribuir, regride na pretensa intenção de melhorar a convivência”, afirmou o líder Wellington Roberto (PR-PB).

Visita à Folha Paulo Gontijo, líder nacional do Livres, visitou a Folha nesta sexta-feira (26). Estava acompanhado de Mano Ferreira, diretor de comunicação do grupo, e Gabriela Clemente, assessora de imprensa.

TIROTEIO

Tal pai, tal filho. Depois da Val, de Bolsonaro, vem a versão do Carlucho. Funcionário fantasma está no DNA da família

De Guilherme Boulos (PSOL), líder do MTST, sobre reportagem da Folha de que idosa contratada por Carlos diz não ter trabalhado