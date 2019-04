Bolsonaro escolhe Sérgio Banhos ministro do TSE

O presidente Jair Bolsonaro decidiu nomear Sérgio Silveira Banhos ministro do Tribunal Superior Eleitoral na vaga que será deixada por Admar Gonzaga.

Com isso, Bolsonaro frustra indicação da presidente da corte, a ministra Rosa Weber, que apostou em Grace Mendonça para o posto.

Grace foi advogada-geral da União na gestão de Michel Temer.

Banhos, o escolhido de Bolsonaro, é juiz substituto da corte. Sua indicação tinha a simpatia do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e de Admar Gonzaga, que está de saída do TSE.

Ele atuará na corte nas eleições municipais de 2020.