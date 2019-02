Governo pede a aliados que indiquem um vice para auxiliar Major Vitor Hugo

Chama a cavalaria Integrantes do Planalto pediram a líderes de partidos alinhados a Bolsonaro que indiquem nomes de deputados para as funções de vice-líder do governo na Câmara e no Congresso. A meta principal é reforçar o trabalho do Major Vitor Hugo (PSL-GO), titular do posto entre os deputados.

Sem mágoa Em busca de apoio dentro da própria legenda, Hugo organizou um jantar de confraternização com parlamentares do PSL. Alvo de um boicote na semana passada, o líder do governo na Câmara telefonou até para quem o criticou publicamente.

Um na mão Depois que Hugo buscou guarida entre militares que atuam no Planalto, dirigentes do PSL mudaram o tom. Dizem que, se ele cair por falta de apoio da própria sigla, há o risco de que nenhum outro nome da legenda seja alçado à função.

