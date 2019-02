Sob ataque, líder do governo Bolsonaro busca apoio de militares que atuam no Planalto

O equilibrista Alvo de uma saraivada de críticas dentro do próprio partido e também em siglas alinhadas a Jair Bolsonaro, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), buscou guarida entre militares de alta patente que compõem o Planalto. No fim de semana, Hugo falou com o vice-presidente Hamilton Mourão e com o chefe do GSI, ministro Augusto Heleno. Ele também sondou, por meio de interlocutores diretos, se o presidente seguia confiante de mantê-lo no posto. Recebeu sinal verde.

Eis-me aqui Hugo ainda trabalha para minimizar o desconforto de uma ala da Casa Civil com seu nome. Para afinar os canais, almoçou com o titular da pasta, Onyx Lorenzoni, e com o secretário de Governo, general Santos Cruz.

Eis-me aqui 2 O líder da gestão Bolsonaro busca formas de agilizar a resolução de demandas de parlamentares da base. O Planalto planeja dar publicidade à nomeação de indicados por políticos. A medida pode destravar a ocupação de postos.

Voz da experiência Nesta terça (12), Vitor Hugo encontra José Múcio Monteiro, presidente do TCU, que foi líder do segundo governo Lula.

Com a destra Uma ala do PSL vai tentar solucionar a já famosa fragmentação da bancada da sigla com a proposta de um novo estatuto partidário. A ideia é criar normas não só para o preenchimento de espaços em diretórios, mas também delinear uma coluna vertebral claramente de direita para a legenda.

Antes que seja tarde Um esboço do novo ordenamento deve ser repassado a um grupo do partido ainda nesta semana. A ideia é concluir o documento a tempo de impedir a ocupação indiscriminada de cargos nos diretórios municipais por quadros sem identidade ideológica, já de olho nas eleições de 2020.

Que se retirem A ala que quer o novo estatuto prevê o incômodo de quadros menos afinados —e não descarta um expurgo como consequência.

Os meus Em campanha para assumir a relatoria da reforma da Previdência, Kim Kataguiri (DEM-SP) vai levar a Frente Parlamentar do Livre Mercado, com 38 deputados, para uma reunião com Paulo Guedes (Economia), nesta terça.

Pela culatra Quem conhece os meandros da diplomacia da Igreja Católica diz que a simples menção a uma tentativa de fazer o governo italiano interferir na programação de eventos do Vaticano, como o Sínodo da Amazônia, tende a surtir efeito contrário ao pretendido.

Pela culatra 2 O jornal O Estado de S. Paulo noticiou que o governo brasileiro monitora com preocupação a organização do Sínodo e que pediria ajuda à Itália para travar a exploração de temas da Igreja que considera ligados à esquerda.

De bando Integrantes do MPF que pressionam a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a ampliar pagamentos à categoria para igualar seus salários aos de juízes não descartam convocar o Colégio de Procuradores, que reúne todos os 1.100 membros da classe, para tratar do assunto.

Motim A ameaça de chamado ao colegiado vem após quadros da Procuradoria anunciarem que poderiam renunciar a cargos em grupos de trabalho como protesto. Realizada pela última vez em 2013, a reunião com todos os integrantes da carreira aconteceria entre 11 e 15 de março.

Mais do mesmo No recurso contra a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia (SP), a defesa do petista vai apontar similaridades na redação da sentença proferida por Gabriela Hardt com a redigida pelo então juiz Sergio Moro no do tríplex.

Mais do mesmo 2 Os advogados de Lula identificaram que Hardt alterou a ordem de trechos, mas utilizou frases e expressões idênticas àquelas utilizadas pelo hoje ministro. Na parte em que trata da dosimetria da pena, um parágrafo inteiro é idêntico ao escrito por Moro em 2017.

TIROTEIO

O laranjal do PSL de Jair Bolsonaro pode fazer com que esse governo caia do pé antes mesmo de ficar maduro

Do deputado Alexandre Padilha (PT-SP), sobre reportagens da Folha que mostraram destinação de verbas da sigla a candidatas laranjas