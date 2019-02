Em meio a tiroteio interno, Major Olímpio sai em defesa de líder do governo na Câmara

Minha patente À frente do PSL no Senado, Major Olímpio (SP) saiu em defesa do líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo (PSL-GO), alvo de pesada fritura no Congresso. “Foi escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Nem houve votação ainda. Deixem ele mostrar a que veio”, diz.

Fica a dica Olímpio ainda lança uma alfinetada: “Se há uma insatisfação da base com compromissos não cumpridos pela articulação política do governo, a culpa não é do líder. Ele é o carteiro. Não pode ser penalizado pela mensagem”.

