Centrais sindicais temem divisão entre trabalhadores públicos e privados contra a Previdência

Conflito na base A luta contra a reforma da Previdência tem causado apreensão entre dirigentes sindicais. Há um temor de que as principais centrais do país se dividam entre as que representam servidores públicos e as que reúnem empregados do setor privado.

Conflito na base 2 A divergência de interesses, avaliam os sindicalistas, pode rachar e enfraquecer o movimento contra as mudanças na aposentadoria. As centrais convocaram um ato unificado para o dia 20. Parte dos dirigentes já conta com possibilidade de divisão neste primeiro grande encontro.

