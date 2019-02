‘Não posso desqualificar interlocutores’, diz Mourão a sindicalistas

Nem aí Hamilton Mourão segue disposto a não polemizar com pilares do bolsonarismo que, nos últimos dias, dispararam críticas a ele, como o escritor Olavo de Carvalho. Nesta quinta, em reunião com a CUT, o vice voltou a desempenhar papel moderador.

Todo ouvidos Mourão disse que levaria as reivindicações dos sindicalistas a Bolsonaro. “Posso discordar dos interlocutores, o que não posso é desqualificá-los”, disse, segundo relatos.

