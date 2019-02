Senadores que buscavam terceira via dizem que Renan travou plano B no Senado

Cego no castelo Parlamentares que tentaram articular uma terceira via na disputa pela presidência do Senado temendo a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) dizem que foi Renan Calheiros (MDB-AL) quem acabou impedido que um novo nome germinasse.

Cego no castelo 2 O grupo que buscava alternativa mais palatável ao embate público contra Davi crê que Renan viu na decisão do STF que restituiu o voto secreto um sinal de que reorganizaria sua base. E, por isso, travou o plano B.

Cego no castelo 3 Após a manifestação do Supremo, o alagoano não atendeu telefonemas de senadores que, ele sabia, buscavam outro nome.

Leia mais notas do Painel aqui.